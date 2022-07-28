Мелитополь, 28 июля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Киевский режим, осознавший, что население Запорожской области видит своё будущее только с Россией, делает попытки организовать в регионе геноцид. Об этом 28 июля заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Киевский режим, осознав, что местное население видит свое будущее исключительно в России, перешел к новой тактике — целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона. Мы воспринимаем это как попытку геноцида», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов отметил, что Киев на данный момент лишил регион газового снабжения и пытается наносить удары по Запорожской АЭС и объектам водоснабжения.

При этом член главного совета администрации подчеркнул, что такие методы ведения войны являются террористическими, так как они наносят удар именно по мирным жителям.

«Отсутствие газа, воды и электричества — это не проблема для армии. Армия в поле будет стоять и всем будем обеспечена благодаря современным технологиям», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что больницы региона оказывают помощь детям Донбасса, пострадавшим от действий украинских военнослужащих.