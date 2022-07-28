28 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Мы воZвращаемся домой… Именно, так называется концертный тур Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, который сейчас проходит по освобожденным населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В гастрольном графике посещение трех районов — Мангушского, Володарского и Новоазовского. Артисты дадут концерты в двадцать одном населенном пункте.

Богдан Борман, , 09:36 — REGNUM «Мы воZвращаемся домой»… Именно, так называется концертный тур Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, который сейчас проходит по освобожденным населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В гастрольном графике посещение трех районов — Мангушского, Володарского и Новоазовского. Артисты дадут концерты в двадцать одном населенном пункте.

Афиша концертного тура Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Богдан Борман © ИА REGNUM

Афиша концертного тура Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Богдан Борман © ИА REGNUM

Выступление артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Богдан Борман © ИА REGNUM

Выступление артиста Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Богдан Борман © ИА REGNUM Выступление артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Богдан Борман © ИА REGNUM

Нам удалось пообщаться с творческим коллективом (и получить в подарок афишу с автографами для нашей редакции), и вот что нам рассказали. Группа состоит из четырнадцати человек, из которых девять певцов и певиц. Несколько песен из концертного репертуара написали сами исполнители. Всего на мероприятии было исполнено двадцать композиций.

Страница из дневника гастрольного тура Богдан Борман © ИА REGNUM Страница из дневника гастрольного тура Богдан Борман © ИА REGNUM

На концерте прозвучали современные военные песни, гимн Донецкой Народной Республики, а финальным аккордом стала песня «Мы воZвращаемся домой». Но артисты еще не вернулись домой, а отправились продолжать свой тур, который продлится до 13 августа этого года.

Нужны ли сейчас подобные, культурно-массовые мероприятия? Конечно же, да. Если мы вспомним Великую Отечественную войну, то артисты давали концерты прямо во время боевых действий. К сожалению, история сейчас повторяется — снова появляются новые военные песни, которые звучат совсем недалеко от линии фронта.