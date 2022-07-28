Богдан Борман, 28 июля 2022, 09:36 — REGNUM «Мы воZвращаемся домой»… Именно, так называется концертный тур Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, который сейчас проходит по освобожденным населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В гастрольном графике посещение трех районов — Мангушского, Володарского и Новоазовского. Артисты дадут концерты в двадцать одном населенном пункте.

Афиша концертного тура Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Афиша концертного тура Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Богдан Борман © ИА REGNUM
Афиша концертного тура Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Афиша концертного тура Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Богдан Борман © ИА REGNUM
Выступление артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Выступление артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Богдан Борман © ИА REGNUM
Выступление артиста Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Выступление артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Выступление артиста Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Богдан Борман © ИА REGNUM
Выступление артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна
Богдан Борман © ИА REGNUM

Нам удалось пообщаться с творческим коллективом (и получить в подарок афишу с автографами для нашей редакции), и вот что нам рассказали. Группа состоит из четырнадцати человек, из которых девять певцов и певиц. Несколько песен из концертного репертуара написали сами исполнители. Всего на мероприятии было исполнено двадцать композиций.

Страница из дневника гастрольного тура
Страница из дневника гастрольного тура
Страница из дневника гастрольного тура
Богдан Борман © ИА REGNUM
Страница из дневника гастрольного тура
Богдан Борман © ИА REGNUM

На концерте прозвучали современные военные песни, гимн Донецкой Народной Республики, а финальным аккордом стала песня «Мы воZвращаемся домой». Но артисты еще не вернулись домой, а отправились продолжать свой тур, который продлится до 13 августа этого года.

Нужны ли сейчас подобные, культурно-массовые мероприятия? Конечно же, да. Если мы вспомним Великую Отечественную войну, то артисты давали концерты прямо во время боевых действий. К сожалению, история сейчас повторяется — снова появляются новые военные песни, которые звучат совсем недалеко от линии фронта.