Стамбул, Турция, , 09:11 — REGNUM Фамилию президента России Владимира Путина скандировали болельщики турецкого клуба «Фенербахче» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 2:1. После первого забитого «Динамо» голы турецкие болельщики начали скандировать фамилию Путина.

Напомним, первый матч между этими командами прошёл в польском городе Лодзь и завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.