Донецк, 28 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских боевиков за сутки погибли четыре мирных жителя, сообщили 28 июля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«С 08:00 (совпадает с мск) 27 июля до 08:00 28 июля в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 11 мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ выпустили по городу Донецку в Донецкой Народной Республике реактивные снаряды с противопехотными минами ПМФ-1 «Лепесток».

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