Еткуль, Челябинская область, 28 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Еткульском районе Челябинской области 40-летний мужчина осуждён за смертельный наезд на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Преступление было совершено ещё в августе 2019 года. По данным следствия, житель Еманжелинска на скорости 112 км/ч сбил 80-летнюю женщину и скрылся.

Вину в совершении преступления этот гражданин не признал. Тем не менее суд назначил ему 7 лет 6 месяцев колонии общего режима.