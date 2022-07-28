Чебоксары, , 09:08 — REGNUM Чувашия подписала соглашение о взаимодействии при использовании дорог, задействованных при строительстве скоростной трассы М-12. В 2022 году планируется восстановить более 25,6 км дорог, разбитых при перевозке строительных материалов, всего будет отремонтировано 43 км дорог в Чувашии. Об этом сообщает республиканское министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Обзорная схема трассы М-12 Cap.ru

26 июля между государственной корпорацией «Автодор» и минтрансом Чувашии подписано соглашение о восстановлении республиканских дорог, используемых при строительстве скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань (шестой этап). 27 июля обсуждён план дорожно-восстановительных работ с участием главы минтранса Чувашии Владимира Осипова, ГК «Автодор» и АО «ДСК» Автобан».

По данным чувашского министерства, сформирован и согласован перечень объектов, протяжённость ремонтируемых дорог, виды и объёмы работ. Соответствующий график работ на 2022 год будет представлен «Автобаном» до 29 июля, в этом году по шестому этапу планируется восстановить 25,62 км дорог.

Отмечается, что в первую очередь будут восстанавливать «наиболее социально значимые и разрушенные» дороги. С учётом данных критериев в приоритете следующие участки: дорога регионального значения Порецкое — Мочкасы, межмуниципальная трасса Ибреси — Березовка – Кудеиха, дорога местного значения Кожевенное – Гарт, а также дорога в Канаше по улицам Железнодорожная и Красноармейская. Уточняется, что речь идёт о замене верхнего слоя асфальта.

По словам Владимира Осипова, ремонтные работы на данных участках планируется начать «в ближайшее время» и завершить до начала учебного года, а в дальнейшем поддерживать в «безопасном для проезда состоянии»:

«Каждый объект будет приниматься с участием балансодержателей дорог и представителями министерства. Не менее одного раза в месяц необходимо обеспечить комиссионное обследование объектов с участием представителей сторон».

Всего по шестому этапу к восстановлению за счёт сметы строительства трассы М-12 подлежат 43 км дорог в Чувашии. На оставшихся участках сначала сделают ямочный ремонт, а полное восстановление планируется в 2023 году по мере завершения строительства трассы и прекращения использования местных дорог для перевозки стройматериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная скоростная трасса М-12 пройдёт от Москвы до Казани и свяжет пять регионов страны, в том числе протяжённость участка на территории Чувашии составляет 94 км. Участок на территории Чувашии разбит на два этапа: шестой и седьмой. Шестой этап включает в себя строительство 84 км дороги в Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском районах, седьмой этап — 10 км трассы в Канашском, Янтиковском, Комсомольском районах.

Запустить движение по основному ходу М-12 планируется в 2023 году, а работы по благоустройству завершат в 2024 году.

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