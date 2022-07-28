Симферополь, , 09:07 — REGNUM Больницы Крыма оказывают помощь детям Донбасса, пострадавшим от действий украинских военнослужащих. Об этом сообщила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

Ольга Ковитиди Council.gov.ru

По её словам, в результате агрессии киевского режима против мирного населения Донбасса пострадали тысячи людей, в том числе дети.

«Самые серьёзные ранения требовали экстренной, профессиональной медицинской помощи, срочных операций, которые были проведены в Крыму», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека, получили ранения 11.