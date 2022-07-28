Барнаул, 28 июля 2022, 09:05 — REGNUM Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю известила о вынесении приговора пятерым жителям региона, которые в мае 2020 года на территории Большепанюшевского сельского совета Алейского повредили культурный слой и изъяли из земли несколько археологических предметов.

Добыча черных копателей на Алтае
Добыча черных копателей на Алтае
ФСБ

Мужчины, не получив соответствующего разрешения, умышленно, действуя из личной корыстной заинтересованности, повредили культурный слой и изъяли из земли несколько археологических предметов.

Согласно заключению эксперта, данные объекты представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, искусства, науки и техники, социальной культуры и являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Предметы, которые нашли у черных копателей на Алтае
Предметы, которые нашли у черных копателей на Алтае
ФСБ

Судом апелляционной инстанции приговор Алейского городского суда оставлен в силе в части назначенного каждому из осуждённых наказания — один год лишения свободы условно. Изъятые из незаконного оборота археологические предметы, по решению суда, переданы в Управление Министерства культуры РФ по Сибирскому Федеральному округу.

Добыча черных копателей
Добыча черных копателей
ФСБ

По данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края — регионального органа, реализующего надзорные полномочия за соблюдением законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия — изъятые у осуждённых археологические предметы в последующем будут направлены в Алтайский государственный краеведческий музей.

Как сообщало ИА REGNUM, обнаружив место залегания, злоумышленники нашли и изъяли четыре артефакта возраст которых составляет более 100 лет. В дальнейшем указанные лица были задержаны сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю.

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