Барнаул, , 09:05 — REGNUM Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю известила о вынесении приговора пятерым жителям региона, которые в мае 2020 года на территории Большепанюшевского сельского совета Алейского повредили культурный слой и изъяли из земли несколько археологических предметов.

Добыча черных копателей на Алтае ФСБ

Мужчины, не получив соответствующего разрешения, умышленно, действуя из личной корыстной заинтересованности, повредили культурный слой и изъяли из земли несколько археологических предметов.

Согласно заключению эксперта, данные объекты представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, искусства, науки и техники, социальной культуры и являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Предметы, которые нашли у черных копателей на Алтае ФСБ

Судом апелляционной инстанции приговор Алейского городского суда оставлен в силе в части назначенного каждому из осуждённых наказания — один год лишения свободы условно. Изъятые из незаконного оборота археологические предметы, по решению суда, переданы в Управление Министерства культуры РФ по Сибирскому Федеральному округу.

Добыча черных копателей ФСБ

По данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края — регионального органа, реализующего надзорные полномочия за соблюдением законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия — изъятые у осуждённых археологические предметы в последующем будут направлены в Алтайский государственный краеведческий музей.

Как сообщало ИА REGNUM, обнаружив место залегания, злоумышленники нашли и изъяли четыре артефакта возраст которых составляет более 100 лет. В дальнейшем указанные лица были задержаны сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю.

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