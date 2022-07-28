Кишинёв, , 09:04 — REGNUM Кишинёву не нужно рассчитывать на Газпром как на надёжного поставщика природного газа. Об этом 27 июля на заседании правительства заявил министр инфраструктуры и развития Андрей Спыну.

Андрей Спыну Midr.gov.md

«Правительство определит все меры, чтобы у нас был газ независимо от поставщика, чтобы население и экономика не пострадали», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что режим чрезвычайного положения (ЧП) даёт правительству некоторые преимущества. Ранее премьер-министр республики Наталья Гаврилица одобрила обращение в парламент с законопроектом о продлении ЧП с 8 августа ещё на 60 суток.

Напомним, Газпром с середины начал сокращать поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1». Это связано с тем, что Siemens долгое время не возвращала с ремонта в Канаде оборудование, ссылаясь на антироссийские санкции. Оборудование в итоге передали, но после этого в Газпроме сообщили о проблемах с полученной к нему документацией.

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