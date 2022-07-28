Москва, 28 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В четверг, 28 июля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня — гроза, местами град до 2-3 сантиметров в диаметре и ливневые дожди. Температура воздуха в городе составит +27… +29 °C. Об этом 28 июля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИА REGNUM Гроза в Москве

По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, 28 июля погода в Москве и Подмосковье будет определяться прохождение холодного циклона, который будет сопровождаться грядой мощных грозовых облаков высотой до 11-12 км, из-за чего ожидается ухудшение условий погоды до штормового характера.

«Будет облачно с прояснениями. Пройдут интенсивные ливневые дожди. В период с полудня до трех часов выпадет до 17 миллиметров осадков, то есть почти пятая часть всей месячной нормы. Грозы, местами град диаметром до 2-3 сантиметров. Ветер юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому сегодня будет очень сложная погода, опасная. Столбики термометров успеют подняться до плюс 27-29 градусов в Москве», — сказал он.

Также Тишковец утончил, что температура воздуха в Московской области составит +25… +30 °C и к вечеру ожидается похолодание. При этом синоптик отметил, что атмосферное давление будет увеличиваться, составив 747 мм рт. столба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве днем 28 июля ожидается до +27 °C.