Москва, 28 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Важней задачей для Совфеда и Госдумы в осеннюю сессию может стать интеграция в российское правовое поле новых территорий, считает глава комитета верхней палаты парламента по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по денцификации ЛНР, ДНР и Украины. Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Ряд регионов Украины также не скрывает планов по интеграции.