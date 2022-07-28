Красногорск, , 08:58 — REGNUM Московская область по итогам I квартала 2022 года стала лидером среди регионов России шоколада и какаосодержащих изделий, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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За январь–март объем выпуска шоколада и какаосодержащих изделий составил 45,57 тыс. тонн, что 20,5% от общего объема данной продукции, выпущенной в России.

Также в тройку лидеров среди регионов России вошли Владимирская область — 26,80 тыс. тонн и Москва — 23,61 тыс. тонн шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по экспорту шоколада Подмосковье, по итогам первых шести месяцев 2021 года, заняло первое место среди регионов России.

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