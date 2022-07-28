Донецк, 28 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:20 нанесён удар с позиций в Красногоровке. По Старомихайловке выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия украинской армии совершила обстрел Кировского района Донецка.