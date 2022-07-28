Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести свой пятый телефонный разговор в качестве лидеров уже сегодня, в то время как растет напряженность по поводу возможного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, передает 28 июля Reuters.

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Пекин предупредил США о последствиях, если Пелоси посетит Тайвань, чей визит стал бы явным проявлением поддержки острову со стороны США. При этом Вашингтон не имеет официальных отношений с Тайванем и придерживается политики «одного Китая», признавая единственной властью Пекин. Но по американскому законодательству США обязаны предоставить острову средства для самообороны, и в Конгрессе усиливается давление в пользу более явной поддержки.

По словам источника, осведомленного о подготовке разговора, администрация Байдена считает, что взаимодействие между лидерами двух стран — лучший способ снизить напряженность вокруг Тайваня. Байден хочет обсудить вопросы экономической конкуренции и установление предельной цены на российскую нефть, чтобы наказать Москву.

По мнению некоторых аналитиков, Си Цзиньпин тоже заинтересован в том, чтобы избежать открытой конфронтации с США, поскольку стремится остаться у власти на третий срок.

Когда Байден в последний раз разговаривал с китайским лидером в марте 2022 года, он предупредил о «последствиях», если Пекин окажет военную поддержку России, но правительство США считает, что пока этого не произошло.

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