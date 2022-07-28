Донецк, 28 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Артиллерия украинской армии совершила обстрел Кировского района Донецка. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:15 зафиксирован удар с позиций в Красногоровке. По Кировскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Макеевки в Донецкой Народной Республике.