Чолпон-Ата, Киргизия, 28 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день образцы поставляемого киевскому режиму оружия Запада начали также появляться и на чёрном рынке. Об этом 28 июля рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей встречи со своим коллегой из Киргизии Курманкулом Зулушевым в Чолпон-Ата.

Kremlin.ru Игорь Краснов

Как отметил генпрокурор РФ, в данный момент в России по фактам «истребления киевским режимом жителей Донбасса» ведётся расследование более чем тысячи уголовных дел и уже сегодня установлено множество фактов убийств и зверских расправ над мирными жителями со стороны украинских нацистов.

«Подобные преступления до сих пор совершаются ежедневно, в том числе с участием наемников из государств СНГ, фиксируется практически бесконтрольный оборот оружия, боеприпасов, многие образцы которого, прежде всего западные, стали появляться и на чёрном рынке», — сказал Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования совершили обстрел Макеевки в Донецкой Народной Республике.