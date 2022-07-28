Владивосток, 28 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В России за первое полугодие 2022 года отмечается снижение уровня преступности — количество преступлений сократилось на 2,8%, составив 5,6 единиц на одну тысячу человек. При этом ухудшилась криминогенная ситуация только в 22 регионах РФ, в том числе и на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

СУ СКР по Бурятии Орудие преступления

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Больше всего преступлений в расчете на душу населения зафиксировано в дальневосточных регионах и в Сибири.

Так, от 8 до 8,6 преступлений приходится на тысячу жителей в Приамурье, Бурятии, Забайкалье, Еврейской АО и на Чукотке.

Около 7,5 показатель достигает на Камчатке, в Приморье и Колыме, а 7 — на Сахалине.

Со значением в 6,4 преступлений отмечен Хабаровский край.

Самые лучшие показатели, ниже общероссийских, зафиксированы в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2021 году наблюдался рост количества преступлений против половой неприкосновенности детей на 47,4%.