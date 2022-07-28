Донецк, 28 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:24 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — г. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых украинских формирований погибли два мирных жителя.

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