Уфа, , 09:05 — REGNUM Карантин объявили в одном из районов Башкирии в связи с обнаружением в лесных угодьях черного соснового усача, являющегося карантинным объектом. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Чёрный еловый усач (Monochamus sutor) Олег Корсун © ИА REGNUM

Сообщается, что в связи с этим на территории Зилаирского района на участке общей площадью 17 738 га (площадь очага карантинного объекта составляет 2673 га, площадь буферной зоны — 15 065 га) был введён карантинный фитосанитарный режим, установлена карантинная фитосанитарная зона.

Отмечается, что в период действия карантина не допускается выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами, а также ее хранение, перевозка, реализация, использование. Также запрещается вывоз без карантинного сертификата из карантинной зоны подкарантинной продукции.