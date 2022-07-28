Донецк, 28 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Макеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

Удар зафиксирован в 8:00 с позиций украинских войск в Авдеевке. По Червоногвардейскому району Макеевки выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки при обстрелах территории ДНР погибли четыре человека.