Донецк, 28 июля 2022, 08:48 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Спустя 10 минут боевики ВСУ выпустили по Киевскому району еще шесть снарядов калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых украинских формирований погибли два мирных жителя.
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