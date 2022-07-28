Тбилиси, , 08:46 — REGNUM Поток денежных переводов в Грузию из России резко вырос и положительно сказывается на экономики республики, но этот фактор является крайне непредсказуемым, чтобы на него рассчитывать. Об этом заявил на брифинге руководитель Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Объёмы денег, поступающих из РФ, резко выросли на фоне спецоперации по денацификации Украины. Это стало полной неожиданностью для специалистов, так как они прогнозировали совсем другое. Нацбанк не будет рассчитывать на эти переводы из-за высокого уровня непредсказуемости.

«В мае было больше переводов из России, а в июне их стало немного меньше. Поэтому наш подход осторожен, поскольку мы рассматриваем это как временное явление», — сказал Гвенетадзе.

Он также сообщил, что за май и июнь в Грузию из России перевели около $550 млн. Это больше, чем ранее присылали за год.

Стоит отметить, что в марте 2022 года денежные переводы из России в Грузию поступили в объёме $27 млн, в апреле — $33,3 млн, в мае — $313,9 млн, в июне — $231,4 млн.

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