Днепропетровск, Украина, , 08:45 — REGNUM В Днепропетровской области 27 июля пьяный полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Беликов из Бахмута (Артёмовска) при задержании начал перепираться с патрульными и затем достал автомат. Видеозапись происшествия 28 июля разместил ряд украинских СМИ.

Автомат Magas.ru

На выложенных в интернет кадрах видно, как патрульные требуют от пьяного полковника СБУ положить автомат, а он не делает этого, угрожая им. Также конфликт пытается разрешить жена Беликова.

Помимо того, указывается, что патрульные остановили машину офицера СБУ, которую вела его супруга, также находившаяся в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, и полковник достал автомат в качестве аргумента в споре с ними. В итоге патрульные убедили Беликова убрать оружие, после чего он попытался сбежать с места задержания, однако затем был доставлен в Днепр (Днепропетровск).

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