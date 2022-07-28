Москва, 28 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. За январь–май 2022 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 4,5 млрд рублей. Доход самозанятые за пять месяцев составил почти 100 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Работа с огоньком

Количество самозанятых в Москве превысило один миллион человек, что составляет 15% от всех работающих в городе. Больше всего самозанятых среди фотографов, кондитеров, художников, дизайнеров одежды, мастеров индустрии красоты, флористов и репетиторов.

Власти Москвы поддерживают самозанятых граждан организует тренинги и курсы, консультируют при оформлении специального налогового статуса, помогают продвигать товары и находить новые рынки сбыта. Большинство мероприятий, сервисов и услуг предоставляется бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве организован бесплатный обучающий проект «Я — самозанятый».

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