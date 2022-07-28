Саутгемптон, Великобритания, , 08:43 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» проиграл английскому «Саутгемптону в товарищеском матче. Встреча прошла Саутгемптоне и завершилась со счётом 1:3.

Александр Головин Soccer0010.com

Единственный гол в составе «Монако» забил российский полузащитник Александр Головин на 39-й минуте.

У «Саутгемптона» точными уларами отметились Адам Армстронг (50), Стюарт Армстронг (73) и Джеймс Уорд-Праус (87).

Для Головина этого гол стал вторым в текущем межсезонье. 16 июля он отличился в товарищеском матче с «Интером» (2:2).