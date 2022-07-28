Париж, 28 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Россия не пострадает от сокращения поставок газа, а вот Европейский союз из-за постоянных угроз ввести эмбарго на газ из России, которые так и не были реализованы, попал в переплёт. Такое мнение высказала обозреватель газеты Le Figaro Изабель Лассер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ловушка

«С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку», — подчеркнула она.

По словам авторам материала, теперь европейским лидерам «приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы».

Что касается Москвы, то последствия сокращения поставок газа она перенесёт безболезненно, поскольку резкий рост цен на топливо компенсирует снижение объема экспорта, пишет обозреватель. Более того, отметила Лассер, поставки газа могут принести России вдвое больше доходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что риск возникновения нехватки газа в Европе в случае прекращения поставок голубого топлива из России существует, и он серьёзный. Он добавил, что европейские страны «перед лицом угрозы» прекращения поставок российского газа увеличивают заполняемость в своих газохранилищах до 100%, а также диверсифицируют поставки газа.

Добавим, что газовый вопрос поставил под сомнение солидарность ЕС. Целый ряд стран — членов Евросоюза высказали категорическое несогласие с предложением Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%.

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