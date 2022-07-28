Подгорица, 28 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России, которые попали под санкции. Об этом говорится в документе, опубликованном 27 июля на сайте правительства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Всего будут заморожены 44 объекта недвижимости в рамках соблюдения режима антироссийских санкций. Ранее об этом заявлял министр внутренних дел Черногории Филип Аджич.

При этом российские граждане и компании являются крупнейшими инвесторами в Черногории. За последние 15 лет российские инвесторы вложили в экономику страны не менее €1,5 млрд, что превышает аналогичный показатель Евросоюза.