Париж, , 08:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом в Париже, которые должны состояться 28 июля, несмотря на протесты правозащитников, напоминающих об убийстве журналиста Джамаля Хашогги саудовскими агентами, передает агентство France-Presse.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Встреча с Макроном станет знаком окончательного возвращения фактического правителя королевства в международную политику, после того как президент США Джо Байден встретился с ним ранее в этом месяце.

На встрече будут обсуждаться такие темы, как поставки энергоресурсов, поскольку растет беспокойство по поводу их возможного дефицита, а также сдерживание ядерной программы главного регионального врага Эр-Рияда — Ирана.

Мухаммед ибн Салман, которого на родине изображают поборником социально-экономических реформ, но критики считают тираном-убийцей, прибыл во Францию после поездки в Грецию для обсуждения энергетических связей.

«Этот визит внушает мне глубокую тревогу из-за, что он означает для нашего мира и для Джамаля (Хашогги) и таких людей, как он», — сказала AFP генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар и назвала Мухаммеда ибн Салмана человеком, который «не терпит никакого инакомыслия».

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