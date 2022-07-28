Прокопьевск, Кемеровская область, , 08:35 — REGNUM В Прокопьевске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — водитель автомобиля «Тойота Приус» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с экскаватором. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Знак Kavtoday.ru

«52-летний водитель и 46-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте, — уточнили в ведомстве. — Ещё три пассажира иномарки — 42-летняя женщина, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 13 и 9 лет — госпитализированы с травмами различной степени тяжести».

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.