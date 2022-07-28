Лондон, 28 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привела к тому, что киевский режим потерял одного из ключевых союзников, считает обозреватель газеты Politico Эстер Уэббер.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве

По его мнению, дружеские отношения между Джонсоном и Зеленским стали основой для яростной поддержки британским премьером киевского режима во время спецоперации России.

«Очевидная дружба между этой парой помогла закрепить за Великобританией репутацию одного из самых яростных антагонистов России за последние годы, несмотря на мнение циников, что Джонсон также стремился отвлечь внимание от своей запутанности в многочисленных внутренних скандалах», — считает Уэббер.

Напомним, ранее The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам британского парламента сообщила, что уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в 2023 году может побороться за должность Генерального секретаря НАТО.

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