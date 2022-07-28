Чебоксары, , 08:32 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении арендатора, которого обвинили в попытке убийства владельца квартиры. По данным правоохранителей, арендатор жилья избил пострадавшего, а затем скинул с балкона. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 19-летний житель Ибресинского района. Пострадавшим является 48-летний житель Канаша, который сдал в аренду квартиру двум мужчинам.

По версии следствия, арендодатель с супругой приехал на квартиру 5 сентября 2020 года около 01:00 после жалобы соседей на сильный шум и игнорирование звонков со стороны квартирантов. Правоохранители установили, что между квартиросъёмщиками и арендодателем возник конфликт, в ходе которого один из пьяных квартирантов устроил драку, также ударив пострадавшего бутылкой по голове.

«Потерпевший выбежал на балкон, где злоумышленник вытолкнул его в окно. Мужчина успел зацепиться за нижнюю часть рамы, но сорвался после того, как обвиняемый стал бить его бутылкой по рукам», — полагают в следственном управлении.

В ведомстве сообщают, что квартира находится на третьем этаже. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Злоумышленник арестован. Его обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Дело рассмотрит Канашский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Чувашии вынесен приговор по делу о жестоком двойном убийстве, грабеже и поджоге. За совершение преступления житель Ядринского района получил 20 лет колонии строгого режима.

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