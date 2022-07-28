Южноуральск, Челябинская область, 28 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области медиков проверят из-за смерти 12-летнего мальчика. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе минздрава.

Bryansku.ru Скорая помощь

В мае подросток упал в обморок, находясь в школе, и ударился затылком. Учитель ОБЖ оказал ему помощь, а затем подключились медики. В конце июля ребёнок скончался.

Представители минздрава выразили соболезнование родственникам умершего и отметили, что проверят качество и безопасность оказания ему медицинской помощи. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.