Уфа, , 08:38 — REGNUM Башкирский город Благовещенск вошёл в топ-10 лучших моногородов России по результатам 2021 года. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Рост (сс) geralt

Он сообщил, что г. Благовещенск является одной из пяти территорий опережающего развития в Башкирии. Этот статус город получил в 2019 году.

«Он позволяет привлекать инвестиции в экономику и социальную сферу, создавать новые рабочие места и интересные проекты, открывать перспективы для жителей. Мы много работаем и в части создания комфортной городской среды, в том числе благодаря участию в федеральных программах», — сообщил глава региона, отметив, что специалисты зафиксировали в Благовещенске рост предпринимательской активности.

Хабиров поблагодарил главу администрации Благовещенского района Олега Голова за хорошие результаты работы.

Согласно данным пресс-службы некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», в десятку лучших моногородов России вошли г. Набережные Челны и Менделеевск Татарии, город Тольятти Самарской области, город Губкин Белгородской области, г. Павловск Воронежской области, г. Череповец Вологодской области, г. Тулун Иркутской области, башкирский г. Благовещенск, г. Невинномысск Ставропольского края, г. Кировск Мурманской области.