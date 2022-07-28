Благовещенск, 28 июля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Министерство имущественных отношений Приамурья обратилось в арбитражный суд региона с иском, цель которого — обязать ООО «Строймагнат Премиум» разработать проект реставрации бывшего здания городской больницы Благовещенска. Компания приобрела строение, но не выполнила условие, на основании которого оно было продано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Арбитражного суда Амурской области.

Rostov-gorod.ru Плачевное состояние объектов культурного наследия

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Здание, которое является объектом культурного наследия, было продано в 2019 году. Купившая его компания обязалась создать проект его реставрации в 2020 году и выполнить эти работы до октября 2022 года. Проект не разработан до сих пор.

«В адрес ООО «Строймагнат Премиум» неоднократно направлялись предупреждения о необходимости исполнения обязательств, на что общество в силу различных причин предлагало продлить сроки исполнения», — отметили в арбитраже.

Минимущества Приамурья просит наложить на компанию обязательство в течении месяца разработать проект реставрации здания.

Как сообщало ИА REGNUM​, в апреле в Приамурье был скандал по поводу сноса части здания Амурского областного Дома народного творчества. Директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков пояснил, что все работы ведутся в рамках проекта, и снесена пристройка, возведённая в 1952 году (основная часть построена в 1901).