Запорожье, Украина, , 08:25 — REGNUM В городе Запорожье после освобождения от националистов установят новый памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

Александр Пушкин Иван Шилов © ИА REGNUM

«После освобождения Запорожья мы восстановим историческую справедливость и увековечим память о Пушкине, посещавшем наш город, — приводят слова Рогова РИА Новости. — Будет установлен новый полноценный памятник в честь нашего великого поэта».

Медный бюст русского поэта демонтировали в Запорожье вечером 26 июля с разрешения мэрии города.

Областной центр Запорожской области пока находится под контролем киевского режима.