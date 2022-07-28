Запорожье, Украина, 28 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В городе Запорожье после освобождения от националистов установят новый памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

«После освобождения Запорожья мы восстановим историческую справедливость и увековечим память о Пушкине, посещавшем наш город, — приводят слова Рогова РИА Новости. — Будет установлен новый полноценный памятник в честь нашего великого поэта».

Медный бюст русского поэта демонтировали в Запорожье вечером 26 июля с разрешения мэрии города.

Областной центр Запорожской области пока находится под контролем киевского режима.