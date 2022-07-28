Москва, , 08:24 — REGNUM Торги по нефти 27 июля завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,61%, до $107,33, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

Рост нефтяных котировок вызван публикацией данных о резком снижении запасов топлива в США, а также ослаблением доллара после заседания ФРС США.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывало повышение цен на газ на опасениях сокращения поставок из России.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,52 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 3,3 млн баррелей (прогноз был — 1 млн), дистиллятов — на 784 тыс. баррелей (прогноз был -500 тыс.).

По итогам двухдневного заседания Федрезерв повысил ставку на 0,75%, до 2,50%. После выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла индекс доллара упал на 1,09%, до 106,13 пунктов.

Сегодня, 27 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $107,27. Сегодня в центре внимания будет отчет с данными по ВВП США за II квартал. Ожидается рост показателя на 0,5%, против — 1,6% в 1 квартале.

Если фактическое значение совпадет с прогнозом, рост нефтяных котировок продолжится. Ближайший целевой уровень для покупателей остается в районе $110 за баррель. Если отчет разочарует инвесторов, то стоит ожидать отступления к уровню $105.

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