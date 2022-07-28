Москва, 28 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 июля принял президента Абхазии Аслана Бжанию в резиденции «Горки — 9», находящейся под Москвой. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Дмитрий Медведев отметил, что республика продолжает развиваться, укрепляются её международные позиции. Россия в полной мере выполняет взятые на себя союзнические обязательства, оказывает необходимую помощь социально-экономическому развитию Абхазии, обеспечению её безопасности», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества двух государств. Медведев также поблагодарил Бжанию за оперативное признание независимости ДНР и ЛНР.

По данным пресс-службы, глава Совбеза РФ отметил, что формирование общего социального и экономического пространства между соседними странами, а также гармонизация абхазского законодательства с российским открывают ряд перспектив. Это даст импульс инвестициям в экономику Абхазии из России.

Стоит отметить, что законодательство Абхазии запрещает продажу недвижимости в стране иностранным гражданам. Это мешает инвестициям.