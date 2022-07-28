Братислава, , 08:23 — REGNUM Венгерский «Ференцварош» одержал победу над словацким «Слованом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Братиславе и завершилась со счётом 4:1.

Станислав Черчесов Twitter.com/StasCherchesov

В составе «Ференцвароша» голы забили Франк Боли на 20-й минуте, Кристоффер Закариассен (31), Адама Траоре (90) и Аисса Лаидуни (90+5). У «Слована» отличился Вернон Де Марко (70).

В первом матче «Слован» победил со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Ференцварош» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, в котором сыграет с азербайджанским клубом «Карабах».

Напомним, главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квалификационном раунде «Ференцварош» обыграл казахстанский «Тобол» по сумме двух матчей со счётом 5:1.

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