Вашингтон, 28 июля 2022, 08:21 — REGNUM «Не очень хорошо» выглядит для президента США Джо Байдена то, что большая часть сторонников американской Демократической партии не хочет видеть его в качестве кандидата в президенты страны на выборах в 2024 году. Такое мнение 28 июля высказал обозреватель Fox Business Байрон Йорк.

Джо Байден
Джо Байден
Gage Skidmore

При этом ранее из результатов опроса телекомпании CNN стало известно, что только 25% сторонников Демпартии хотели бы видеть кандидатом от неё в 2024 году действующего американского лидера, а 75% высказалась в пользу какого-либо другого кандидата.

«Выглядит не очень хорошо, кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой», — указывается в публикации.

Также Йорк отметил, что наиболее серьёзной проблемой, с которой в данный момент сталкиваются простые американцы, является высокий уровень инфляции, однако у людей не ощущения того, что Байден решает эти вопросы, при этом являясь самым возрастным в истории США президентом, так как ему в ноябре исполнится 80 лет.

«Многое идет не так, и когда это происходит, то обвиняют президента. Не только инфляция — преступность, граница (миграционный кризис на юге США. — ред.), другие проблемы, в которых люди обвиняют президента», — добавил обозреватель.

В то же время, Йорк указал, что, по его мнению, если Республиканская партия во время промежуточных выборов в Конгресс США станет контролировать только палату представителей (нижнюю палату парламента. — ред.), в этом случае Байден станет т. н. «хромой уткой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили о намерениях создать третью партию в стране, которой будут доверять избиратели.