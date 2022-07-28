Вашингтон, 28 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. «Не очень хорошо» выглядит для президента США Джо Байдена то, что большая часть сторонников американской Демократической партии не хочет видеть его в качестве кандидата в президенты страны на выборах в 2024 году. Такое мнение 28 июля высказал обозреватель Fox Business Байрон Йорк.

Gage Skidmore Джо Байден

При этом ранее из результатов опроса телекомпании CNN стало известно, что только 25% сторонников Демпартии хотели бы видеть кандидатом от неё в 2024 году действующего американского лидера, а 75% высказалась в пользу какого-либо другого кандидата.

«Выглядит не очень хорошо, кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой», — указывается в публикации.

Также Йорк отметил, что наиболее серьёзной проблемой, с которой в данный момент сталкиваются простые американцы, является высокий уровень инфляции, однако у людей нет ощущения того, что Байден решает эти вопросы, при этом являясь самым возрастным в истории США президентом, так как ему в ноябре исполнится 80 лет.

«Многое идет не так, и когда это происходит, то обвиняют президента. Не только инфляция — преступность, граница (миграционный кризис на юге США. — ред.), другие проблемы, в которых люди обвиняют президента», — добавил обозреватель.

В то же время Йорк указал, что, по его мнению, если Республиканская партия во время промежуточных выборов в Конгресс США станет контролировать только палату представителей (нижнюю палату парламента. — ред.), в этом случае Байден станет так называемой хромой уткой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили о намерениях создать третью партию в стране, которой будут доверять избиратели.