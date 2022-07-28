Москва, 28 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В ряде регионов России стали недоступны некоторые популярные модели смартфонов Samsung. Об этом заявили участники телекоммуникационного рынка.

StockSnap Samsung

Исчезнувшие из продажи гаджеты можно приобрести только с доставкой через несколько дней, сообщает РБК. Так, например, в Нижнем Новгороде в наличии только отдельные модели Samsung «S-серии», а бюджетных вариантов «серии-A» просто нет. А в Перми доступны только некоторые модели Samsung «A-серии» и Samsung Galaxy S21+. При этом в Москве подобных трудностей не возникает.

Ряд дистрибьюторов заявили, что дефицита гаджетов в их сетях не наблюдается, а складских запасов достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос.

Из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей, отмечает один из собеседников. Как пояснила директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова, главная причина проблем с ассортиментом заключается в отсутствии официальных поставок Samsung.

Читайте также: Дефицит запчастей для смартфонов Samsung и Huawei возник в России

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта южнокорейская компания Samsung Electronics временно приостановила поставку товаров в Россию. Однако, как пояснили в компании, это не связано с какими-либо санкциями, приостановка вызвана логистическими проблемами. Трудности у Samsung возникли в связи с отменой на две недели рейсов в Москву южнокорейских авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines. В том числе летавших через Москву в Европу транзитных грузовых рейсов.

В июле в России в автоматизированных сервисных центрах (АСЦ) возникла нехватка запасных частей для смартфонов Samsung и Huawei.

Ранее по теме: Samsung готовится к тяжелым временам на фоне сокращения спроса на гаджеты