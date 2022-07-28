Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:18 — REGNUM Спустя 80 лет, мы вновь даём отпор нацистам. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Брестская крепость Модест Колеров © ИА REGNUM

«Сегодня отмечается 78 лет, как освобождён Брест. Знаменитые слова «я умираю, но не сдаюсь» на стене крепости до сих пор являются символом мужества и стойкости советских воинов, — подчеркнул глава города. — Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что в настоящее время происходит в ДНР и ЛНР».

Он также отметил, что «пришло время вновь освобождать русские города: Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк».