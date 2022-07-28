Новокузнецк, Кемеровская область, 28 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Спустя 80 лет мы вновь даём отпор нацистам. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Модест Колеров ИА REGNUM Брестская крепость

«Сегодня отмечается 78 лет, как освобождён Брест. Знаменитые слова «я умираю, но не сдаюсь» на стене крепости до сих пор являются символом мужества и стойкости советских воинов, — подчеркнул глава города. — Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что в настоящее время происходит в ДНР и ЛНР».

Он также отметил, что «пришло время вновь освобождать русские города: Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк».