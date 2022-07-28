В Москве 28 июля ожидается дождь и до +27 °C
Москва, 28 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Москве днем 28 июля ожидается до +27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва
Отмечается, что в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град.
В ночь на 29 июля температура воздуха в Москве может опуститься до +15°C.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что конец июля в Москве ожидается прохладный и дождливый.
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