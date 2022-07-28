Самара, 28 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Соглашение с кикшеринговыми компаниями об ограничении скорости передвижения на электросамокатах в Самаре заключили сотрудники администрации города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что после появления в 2021 году в Самаре электросамокатов, они пришлись «по вкусу» не всем жителям города. По итогам анализа обращений граждан было принято решение о необходимости разработки специалистами соответствующего соглашения.

Отмечается, что в соглашении специалисты выбрали городские локации, в которых скорость передвижения на самокатах не должна превышать 15 км/час.

«Сюда вошли все парки и скверы — от Струковского сада до Загородного парка, в том числе самарская набережная. Также определили территории, закрытые для проезда на самокате — это все городские кладбища», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в дальнейшем в документ будут внесены новые локации. Кикшеринговые компании сами вносят изменения в программу, которая контролирует передвижение самокатов по городу, в связи с этим на арендованном транспорте в некоторых локациях пользователи разогнаться не смогут, пояснили в пресс-службе.