Донецк, 28 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В представительстве рассказали, что удар украинских войск был нанесён из Авдеевки в 7:35. По Яковлевке выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ открыли огонь по Донецку.