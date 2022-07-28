Благовещенск, 28 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Предприниматель из Амурской области дважды привозил в учреждения здравоохранения региона фальсифицированное сливочное масло. Продукт предназначался для питания пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

(сс) congerdesign Сливочное масло

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«Индивидуальный предприниматель М. получил потенциально небезопасное и непригодное для употребления в пищу масло сливочное «Крестьянское» (1,3 т) с фантомной площадки поставщика из Самарской области. Это было подтверждено данными ФГИС «Меркурий», — отметили в ведомстве.

Продукт успели вовремя изъять. Результаты исследования проб показали, что в масло были добавлены растительные жиры, наличие которых не было указано на упаковке. С поставщиком расторгнут договор, информация о фальсификации передана в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, на предприятии в городе Арсентьев Приморского края производили фальсифицированное масло. В продукте обнаружены жиры растительного происхождения.