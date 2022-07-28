Орловская область, 7 июля, 2009, 14:15 — ИА Регнум. 11,1% составил уровень безработицы в Орловской области в мае текущего года. По данным Федеральной службы государственной статистики ( Росстата ), статус безработного в мае имели 44,8 тысячи экономически активных жителей региона.

Таким образом, отметили в Росстате, уровень экономической активности населения Орловской области достиг 62,6%, уровень занятости - 55,6%.

В целом по Центральному федеральному округу в мае уровень безработицы составил 6,2%, или 1.255,7 тысячи безработных, по России - 8,5% (6.491,3 тысячи безработных).