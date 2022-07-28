Лондон, 28 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Великобритании с декабря могут возникнуть «напряжённые» периоды с электричеством, если уменьшатся поставки энергоносителей из России. Об этом пишет газета Telegraph.

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СМИ ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid, который в ежегодном прогнозе заявил, что рассчитывает зимой использовать подводные кабели, которые передают энергию с континента.

При этом компания предупредила о «напряжённых» периодах в начале декабря, которые могут возникнуть даже при внешней поддержке.